Monza | 16enne alla guida di un' auto non si ferma all' alt | inseguito e denunciato

(Di giovedì 25 marzo 2021) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Un ragazzo di 16 annidell'della madre non si èto a un posto di blocco ed è statodai carabinieri da Meda () fino a Milano. L'episodio è successo domenica pomeriggio: con lui, in macchina, c'erano due donne peruviane di 41 e 19 anni. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Seregno lo hannofino in via Fermi, a Milano, dove l'è stata bloccata, in collaborazione con altre pattuglie di Desio e dei carabinieri di Nova Milanese. Ilè statoper resistenza a pubblico ufficiale e sia lui che la madre sono stati multati con una sanzione da oltre 8mila euro.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monza 16enne

Fanpage.it

...27 euro per le 30 copie vendute nel Lecchese e 41.51 euro per le 8 vendute in provincia di. L'... e quelli di una ragazza all'epoca. ...... quello del centro commerciale 'Iper La Grande', aed è sceso dalla vettura con in mano un'... che ha avvicinato mamma e figlia - una donna di 46enne e una- che stavano per lasciare il ...Un ragazzino di 16 anni è stato denunciato dai carabinieri per non essersi fermato all’alt dei militari impegnati in un posto di blocco a ...Due interventi di soccorso nella serata di ieri, giovedì 18 marzo, per intossicazione da alcol e uno per infortunio sportivo a Trezzo sull'Adda.