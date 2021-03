Mondo del cinema in lutto: addio al celebre regista francese (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Mondo del cinema perde una delle stelle più luminose del suo firmamento, si è spento quest’oggi il celeberrimo regista francese Il Mondo del cinema oggi vive una giornata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildelperde una delle stelle più luminose del suo firmamento, si è spento quest’oggi il celeberrimoIldeloggi vive una giornata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

borghi_claudio : Sapete qual è il problema di un mondo di vecchi e di tutelati? Che si è scelta la misura del lockdown con la massim… - Agenzia_Ansa : La Virginia abolisce la pena di morte e diventa il primo Stato del sud a scaricare il boia. Il governatore Ralph No… - matteosalvinimi : #Salvini: Buoni rapporti con tutti, ma aspettiamo giorno in cui un tribunale internazionale indipendente chiamerà l… - Rosaria1949 : RT @Cr1st14nM3s14n0: Non sono economista e probabilmente è per questo che non capisco come funziona il mondo. Ma se un operaio, un impiegat… - GraziaMarocco : RT @sa_cantone: E' stato un onore intervistare Fabio #Capello, ex tecnico del #Milan che ha vinto tutto, in Italia e nel mondo. Alle 16 l'i… -