Mondiali in Qatar, la protesta della Norvegia: in campo con la t-shirt contro le violazioni dei diritti umani – Il video (Di giovedì 25 marzo 2021) «diritti umani fuori e dentro il campo». Questo il testo sulle t-shirt con le quali i calciatori della nazionale norvegese hanno protestato contro le condizione dei lavoratori impegnati in Qatar nella costruzione degli stadi che ospiteranno le partite del prossimo Mondiale di calcio. I giocatori hanno indossato la maglietta in occasione della partita contro Gibilterra vinta per 0 a 3 e valevole per le qualificazioni al Mondiale Qatariota del 2022. L’iniziativa della selezione scandinava è volta proprio a sollevare le violazioni nel Paese mediorientale, al centro di polemiche per il mancato rispetto dei diritti umani e per il cattivo ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «fuori e dentro il». Questo il testo sulle t-con le quali i calciatorinazionale norvegese hannotole condizione dei lavoratori impegnati innella costruzione degli stadi che ospiteranno le partite del prossimo Mondiale di calcio. I giocatori hanno indossato la maglietta in occasionepartitaGibilterra vinta per 0 a 3 e valevole per le qualificazioni al Mondialeiota del 2022. L’iniziativaselezione scandinava è volta proprio a sollevare lenel Paese mediorientale, al centro di polemiche per il mancato rispetto deie per il cattivo ...

Advertising

repubblica : Mondiali di calcio, i giocatori della Norvegia contro il Qatar: 'Diritti umani sul campo e fuori' - SkySport : Norvegia, una maglia di protesta contro il Qatar: 'Diritti umani sul campo e fuori' - LaPresse_news : Qualificazioni Mondiali, tris del Belgio, pari Francia-Ucraina. #Croazia ko - AleSalvi12 : RT @gippu1: Nella sera in cui sono iniziate le Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022 è doveroso ricordare una delle Statistiche Inutili pi… - PrimaCommunica2 : Calcio: questa sera in campo a Parma la nazionale azzurra contro l’Irlanda del Nord per i mondiali del Qatar -