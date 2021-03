(Di venerdì 26 marzo 2021) 'Voglio vederee papà': Marta si risveglia, è la fine dell'incubo 24 marzo 2021 Marta Novello è perfettamente cosciente , respira autonomamente e le sue condizioni migliorano di ora in ora anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stata estubata all'ospedale di Treviso la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E'… - infoitinterno : Mogliano, parla la mamma del 15enne: «Mio figlio era diventato violento» - Andrea1975_ : RT @Agenzia_Ansa: E' stata estubata all'ospedale di Treviso la 26enne accoltellata due sere fa da un 15enne a Marocco di Mogliano. E' cosci… - The_Real_Ref : RT @LaStampa: La ragazza accoltellata in strada a Mogliano Veneto è cosciente, parla con i genitori - PaoloFestuccia : RT @LaStampa: La ragazza accoltellata in strada a Mogliano Veneto è cosciente, parla con i genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Mogliano parla

Marta che, dopo il risveglio dal coma, "ed è lucida". Ma, soprattutto, Marta che è "... Fermato minore Eesce dal coma la giovane accoltellata aLa madre dell'aggressore: "Mio figlio non ...La studentessa 26enne stava correndo in una tranquilla zona residenziale diVeneto quando, lunedì pomeriggio, era stata accoltellata da un ragazzino di 15 anni. Una violenza brutale e ...Treviso, la ragazza accoltellata con 20 pugnalate dal 15enne mentre faceva jogging risponde alle cure, parla ed è lucida. Ma resta il mistero sul gesto del ragazzo ...Marta Novello si è svegliata dal coma farmacologico e la notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo non solo alla sua famiglia ma anche alla madre del giovane aggressore.