Milano | trova un vecchio album di nozze nella spazzatura e inizia la ricerca degli sposi | “Intanto ho trovato la moglie del testimone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 marzo 2021)per caso undie non resiste alla tentazione di portarlo a casa e lanciarsi alladella coppia diche vi è immortalata. Protagonista della vicenda è la signora Marina che ha raccontato la vicenda a Tgcom24, spiegando con entusiasmo come nel giro di neanche 24 ore sia riuscita a mettersi in contatto, grazie a Facebook, con ladeldello sposo, anche lui ritratto nelle foto.”Questa vicenda mi ha regalato una parentesi di felicità in un periodo non facile: ho appena subito un’operazione, dopo una lunga attesa a causa del Covid che ha aggravato le mie condizioni, e, dopo 41 anni da agente di viaggi, sono ...