Milano, padre e figlio pestano un trentenne: 'Era uscito con la ex'. Operato al cervello per lesioni al cranio (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo hanno picchiato, padre e figlio , perché aveva trascorso una serata con la sua ex fidanzata. Un ragazzo di 30 anni è finito in ospedale al Niguarda a Milano perché pestato a sangue da un uomo di 45 ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 marzo 2021) Lo hanno picchiato,, perché aveva trascorso una serata con la sua ex fidanzata. Un ragazzo di 30 anni è finito in ospedale al Niguarda aperché pestato a sangue da un uomo di 45 ...

