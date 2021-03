Milan, sfida al Liverpool per un obiettivo di mercato (Di giovedì 25 marzo 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri sono in corsa con il Liverpool per Wilfried Singo del Torino Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe sulle tracce del terzino destro di grande qualità del Torino: Wilfried Singo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Il giocatore sarebbe oggetto desiderio anche del Liverpool. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. Maldini e Massara sarebbero intenzionati a fare almeno un tentativo nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Calcio: i rossoneri sono in corsa con ilper Wilfried Singo del Torino Il, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe sulle tracce del terzino destro di grande qualità del Torino: Wilfried Singo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il giocatore sarebbe oggetto desiderio anche del. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. Maldini e Massara sarebbero intenzionati a fare almeno un tentativo nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Maldini sfida il Liverpool per un giocatore #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - MilanLiveIT : ??#Milan - La priorità resta il rinnovo di #Donnarumma! L'alternativa #Maignan piace in Inghilterra ??#MercatoMilan - milansette : Tuttosport - Milan, sfida al Liverpool per Singo del Torino - MilanWorldForum : Milan: Singo legato a... Meitè. I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sfida Calciomercato Milan, riscatto Meite: decisione a giorni ... o negative, come la sfida di ritorno di Europa League, a San Siro, contro i Red Devils. Fino ad ... Il ritorno di Ismael Bennacer e l'eliminazione dalle coppe, che porterà il Milan a giocare solo in ...

CMIT TV - TG mercato: SEGUI la DIRETTA! ... ECCO LA PRIMA SFIDA CONTRO L'IRLANDA DEL NORD Le ultime sul calciomercato di Inter, Juventus e Milan con i nostri inviati direttamente dai luoghi del calciomercato, grandi ospiti e le risposte alle ...

Calciomercato Milan – Orsolini sfida Thauvin: i costi delle operazioni MilanLive.it FantAffari & FantAllenatore - Quotazioni ed analisi dopo la 28.a giornata - Prima parte Infine non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Dragowski (12), il polacco è uscito anzitempo durante la sfida contro il Milan per un problema alla caviglia, ma dopo la sosta dovrebbe ...

Milan, sfida al Liverpool per un obiettivo di mercato Calciomercato Milan: i rossoneri sono in corsa con il Liverpool per Wilfried Singo del Torino. Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa matti ...

... o negative, come ladi ritorno di Europa League, a San Siro, contro i Red Devils. Fino ad ... Il ritorno di Ismael Bennacer e l'eliminazione dalle coppe, che porterà ila giocare solo in ...... ECCO LA PRIMACONTRO L'IRLANDA DEL NORD Le ultime sul calciomercato di Inter, Juventus econ i nostri inviati direttamente dai luoghi del calciomercato, grandi ospiti e le risposte alle ...Infine non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Dragowski (12), il polacco è uscito anzitempo durante la sfida contro il Milan per un problema alla caviglia, ma dopo la sosta dovrebbe ...Calciomercato Milan: i rossoneri sono in corsa con il Liverpool per Wilfried Singo del Torino. Il Milan, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa matti ...