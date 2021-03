Milan, senti Paquetà: “Qui a Lione sono rinato. Milano? Non avevo amici” (Di giovedì 25 marzo 2021) Lucas Paquetà racconta la sua rinascita.Dopo un avvio convincente avvenuto a gennaio 2019, Lucas Paquetà, non è mai riuscito a confermarsi al Milan trovando sempre meno spazio in squadra. Da qui il conseguente addio in estate, che ha portato il brasiliano a sposare la causa del Lione, che lo ha acquistato per 21 milioni di euro. Una scelta rivelatasi finora vincente considerato il rendimento del giocatore che, come confermato dallo stesso Paquetà durante un'intervista concessa ai microfoni di "Canal+", in Ligue1 è riuscito a trovare la propria dimensione.“sono più felice a Lione – ha detto il brasiliano –. L’esperienza vissuta al Milan mi ha comunque reso un giocatore migliore, però qui mi sono fatto degli amici che a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) Lucasracconta la sua rinascita.Dopo un avvio convincente avvenuto a gennaio 2019, Lucas, non è mai riuscito a confermarsi altrovando sempre meno spazio in squadra. Da qui il conseguente addio in estate, che ha portato il brasiliano a sposare la causa del, che lo ha acquistato per 21 milioni di euro. Una scelta rivelatasi finora vincente considerato il rendimento del giocatore che, come confermato dallo stessodurante un'intervista concessa ai microfoni di "Canal+", in Ligue1 è riuscito a trovare la propria dimensione.“più felice a– ha detto il brasiliano –. L’esperienza vissuta almi ha comunque reso un giocatore migliore, però qui mifatto degliche a ...

Paquetà duro contro il Milan: “Non avevo amici” Lucas Paquetà in un'intervista a Canal + ha parlato della difficile esperienza al Milan: "Quando facevo fatica al Milan mi sono messo troppo sotto pressione. A volte guardavo cosa diceva chi parlava d ...

