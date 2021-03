Milan, non solo Maignan: tutti i nomi per il post-Donnarumma (Di giovedì 25 marzo 2021) Il portiere del Milan Gigio Donnarumma è in scadenza di contratto a giugno con il club rossonero e l’addio sembra molto probabile. L’estremo difensore si conferma uno dei migliori nel suo ruolo ed i più importanti club si sono già messi in fila per assicurarsi le prestazioni. Il Milan è in contatto con l’agente per provare a raggiungere un accordo, ma la situazione non è calda e le speranze di arrivare all’intesa sono molto basse. L’ingaggio di Donnarumma già pesa moltissimo per le casse del club e pensare ad un rialzo dello stipendio al momento è fuori luogo. I club esteri potrebbero invece accontentarlo sotto tutti i punti di vista. Il Milan alla ricerca del sostituto di Donnarumma Foto di Yoan Valat / AnsaIl Milan non sta di certo a guardare e si è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) Il portiere delGigioè in scadenza di contratto a giugno con il club rossonero e l’addio sembra molto probabile. L’estremo difensore si conferma uno dei migliori nel suo ruolo ed i più importanti club si sono già messi in fila per assicurarsi le prestazioni. Ilè in contatto con l’agente per provare a raggiungere un accordo, ma la situazione non è calda e le speranze di arrivare all’intesa sono molto basse. L’ingaggio digià pesa moltissimo per le casse del club e pensare ad un rialzo dello stipendio al momento è fuori luogo. I club esteri potrebbero invece accontentarlo sottoi punti di vista. Ilalla ricerca del sostituto diFoto di Yoan Valat / AnsaIlnon sta di certo a guardare e si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan non Le scelte di Mancini e la tragica morte di Daniel Guerini: le notizie del giorno Il Milan lavora al rinnovo di Donnarumma ma pensa anche a delle alternative. Tragica scomparsa nel ... E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie ...

Ibra ha un piano, buone notizie per il Milan ... non solo le lacrime in diretta al pensiero del figlio ma anche la massima umiltà nel gruppo: il bomber del Milan non ha avanzato pretese sul suo ruolo, nè sul numero di maglia né sulla fascia da ...

Milan, non solo Vlasic: il ritorno di Pessina è un'idea concreta, la situazione Calciomercato.com L’AC Milan va sulla blockchain grazie a Sorare Sorare e gli NFT del Milan su blockchain Infatti gli NFT venduti da Sorare sono ... uno dei principali al mondo per l’utilizzo e lo scambio di NFT, sebbene a prezzi non paragonabili ad esempio a ...

Milan-Maignan, conferme dalla Spagna ma è sfida a tre! Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan. Il 30 giugno è sempre più vicino e la paura di perdere il portiere classe 1999 a zero è davvero grande. Nel club rossonero continua ...

