Milan, Capello: “Tomori? Ha una caratteristica fondamentale” | ESCLUSIVA (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabio Capello, ex tecnico rossonero, nella nostra intervista ESCLUSIVA ha esaltato Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabio, ex tecnico rossonero, nella nostra intervistaha esaltato Fikayo, difensore centrale del

Advertising

GraziaMarocco : RT @sa_cantone: E' stato un onore intervistare Fabio #Capello, ex tecnico del #Milan che ha vinto tutto, in Italia e nel mondo. Alle 16 l'i… - 90Valla : RT @PianetaMilan: - sa_cantone : RT @PianetaMilan: - PianetaMilan : - SEMPREFMILAN : RT @sa_cantone: E' stato un onore intervistare Fabio #Capello, ex tecnico del #Milan che ha vinto tutto, in Italia e nel mondo. Alle 16 l'i… -