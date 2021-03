Migliaia di bandiere nerazzurre in città e provincia per la finale di Coppa Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Migliaia di bandiere nerazzurre distribuite nelle case di città e provincia per celebrare la finale di Coppa Italia che vedrà protagonista l’Atalanta. Con questa iniziativa la Curva Nord vuole dare il lustro che nerita al match del prossimo 19 maggio, quando Zapata e compagni sfideranno la Juventus per provare ad alzare al cielo il trofeo nazionale. “La Curva Nord darà il via ad una iniziativa che consiste nella distribuzione di bandierine, per la partita di Coppa Italia, da attaccare su tutte le nostre case” spiegano gli organizzatori sulla pagina Fb Sostieni la Curva. “Il senso – si legge ancora – è quello di colorare la città e la provincia di neroblu dando la carica a tutto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021)didistribuite nelle case diper celebrare ladiche vedrà protagonista l’Atalanta. Con questa iniziativa la Curva Nord vuole dare il lustro che nerita al match del prossimo 19 maggio, quando Zapata e compagni sfideranno la Juventus per provare ad alzare al cielo il trofeo nazionale. “La Curva Nord darà il via ad una iniziativa che consiste nella distribuzione di bandierine, per la partita di, da attaccare su tutte le nostre case” spiegano gli organizzatori sulla pagina Fb Sostieni la Curva. “Il senso – si legge ancora – è quello di colorare lae ladi neroblu dando la carica a tutto ...

