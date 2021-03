Mick Schumacher è pronto al debutto (Di giovedì 25 marzo 2021) Trent’anni dopo l’esordio di suo padre Micheal, tocca ira al figlio, Mick Schumacher e’ pronto al debutto in F1buttare nel al volante della Haas nel primo gp del Mondiale in programma domenica 28 marzo 2021 in Bahrain. in F1: cosa ha detto? Nella conferenza stampa di vigilia del Gp del Bahrain, il lilota della Haas non nasconde le sue emozioni all’esordio:”Sono entusiasta, è stata una lunga strada per arrivare fin qui. I test un assaggio ma voglio di più. Ho amato tanti sport, ma nessuno mi ha dato tante emozioni del correre in macchina. E ho seguito un percorso che da 12 mi ha ripagato a gareggiare a livello internazionale. Ho sempre voluto questo, ora sono qui”. Del suo rapporto con la scuderia, ha detto: “Ho conosciuto bene il team e ho costruito un un buon rapporto con ciascuno di loro Sono motivati e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Trent’anni dopo l’esordio di suo padre Micheal, tocca ira al figlio,e’alin F1buttare nel al volante della Haas nel primo gp del Mondiale in programma domenica 28 marzo 2021 in Bahrain. in F1: cosa ha detto? Nella conferenza stampa di vigilia del Gp del Bahrain, il lilota della Haas non nasconde le sue emozioni all’esordio:”Sono entusiasta, è stata una lunga strada per arrivare fin qui. I test un assaggio ma voglio di più. Ho amato tanti sport, ma nessuno mi ha dato tante emozioni del correre in macchina. E ho seguito un percorso che da 12 mi ha ripagato a gareggiare a livello internazionale. Ho sempre voluto questo, ora sono qui”. Del suo rapporto con la scuderia, ha detto: “Ho conosciuto bene il team e ho costruito un un buon rapporto con ciascuno di loro Sono motivati e ...

