Michelle Hunziker, chi si nasconde sotto il velo? Momento ironico (Di giovedì 25 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice Michelle Hunziker non manca mai di condividere con tutti i suoi numerosi fan attimi divertenti o molto ironici. Michelle Hunziker ha deciso di condividere con i suoi fan sulle sue pagine social un Momento di ironia, mostrando un noto personaggio nascosto sotto un velo. La Hunziker è un volto importante del mondo dello Leggi su youmovies (Di giovedì 25 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttricenon manca mai di condividere con tutti i suoi numerosi fan attimi divertenti o molto ironici.ha deciso di condividere con i suoi fan sulle sue pagine social undi ironia, mostrando un noto personaggio nascostoun. Laè un volto importante del mondo dello

Advertising

genia_Virginia : 'Una sera Ricci mi ha chiamata per dirmi che Michelle Hunziker stava partorendo, «Con chi conduco la puntata, quind… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Michelle Hunziker ed il messaggio per sua figlia Aurora: 'Ti ricordi, amore?' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Michelle Hunziker ed il messaggio per sua figlia Aurora: 'Ti ricordi, amore?' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Michelle Hunziker ed il messaggio per sua figlia Aurora: 'Ti ricordi, amore?' - napolimagazine : VIDEO - Michelle Hunziker ed il messaggio per sua figlia Aurora: 'Ti ricordi, amore?' -