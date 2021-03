"Mi tolgono 15 anni, tutti i giorni...". Palombelli, una confessione impensabile: cosa accade prima della messa in onda. Il segreto "dietro le quinte" (Di giovedì 25 marzo 2021) Barbara Palombelli ironica. A Stasera Italia, in onda su Rete Quattro il 24 marzo, si parla dei ritocchini estetici aumentati con l'arrivo del Covid. Tutta colpa - è la giustificazione degli esperti - delle videoconferenze e da un senso di sconforto dettato dalle lunghe giornate di quarantena. In studio interviene così la giornalista Sabrina Scampini che si lascia andare a un consiglio a tutte le donne impegnate quotidianamente in interminabili dirette su Zoom, mostrando una lampada ad anello. “Durante le conferenze, guardiamo molto più noi stessi che gli altri, le imperfezioni del nostro viso ci risultano più evidenti e creano depressione - spiega -. Se posso dare un suggerimento, consiglio di usare questa luce circolare. Tante volte non bisogna andare a fare degli interventi chirurgici, basta mettere una luce vicino al computer e vi assicuro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Barbaraironica. A Stasera Italia, insu Rete Quattro il 24 marzo, si parla dei ritocchini estetici aumentati con l'arrivo del Covid. Tutta colpa - è la giustificazione degli esperti - delle videoconferenze e da un senso di sconforto dettato dalle lunghe giornate di quarantena. In studio interviene così la giornalista Sabrina Scampini che si lascia andare a un consiglio a tutte le donne impegnate quotidianamente in interminabili dirette su Zoom, mostrando una lampada ad anello. “Durante le conferenze, guardiamo molto più noi stessi che gli altri, le imperfezioni del nostro viso ci risultano più evidenti e creano depressione - spiega -. Se posso dare un suggerimento, consiglio di usare questa luce circolare. Tante volte non bisogna andare a fare degli interventi chirurgici, basta mettere una luce vicino al computer e vi assicuro ...

