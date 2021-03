“Mi manca da morire… sono molto stanco”. Il grido di dolore di Fabrizio Corona: le prime parole dopo l’arresto (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabrizio Corona è probabilmente nel periodo più difficile e duro della sua vita. dopo essersi inflitto atti autolesionistici ed essersi ferito, è stato trasferito in un reparto psichiatrico dell’ospedale. Il 22 marzo scorso però è stato prelevato dagli agenti e portato nel carcere di Monza, dove dovrà scontare un’altra pena dietro le sbarre. Le sue condizioni psico-fisiche sarebbero molto precarie, come confidato dall’avvocato dell’ex re dei paparazzi qualche giorno fa. E ora è proprio lui a parlare nuovamente. Attraverso un post presumibilmente scritto da un suo fidato collaboratore, Corona ha affidato il suo pensiero al social network Instagram. Ciò che ha affermato l’ex di Asia Argento sta facendo stare col fiato sospeso migliaia di suoi fan. Le sue considerazioni sono infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 marzo 2021)è probabilmente nel periodo più difficile e duro della sua vita.essersi inflitto atti autolesionistici ed essersi ferito, è stato trasferito in un reparto psichiatrico dell’ospedale. Il 22 marzo scorso però è stato prelevato dagli agenti e portato nel carcere di Monza, dove dovrà scontare un’altra pena dietro le sbarre. Le sue condizioni psico-fisiche sarebberoprecarie, come confidato dall’avvocato dell’ex re dei paparazzi qualche giorno fa. E ora è proprio lui a parlare nuovamente. Attraverso un post presumibilmente scritto da un suo fidato collaboratore,ha affidato il suo pensiero al social network Instagram. Ciò che ha affermato l’ex di Asia Argento sta facendo stare col fiato sospeso migliaia di suoi fan. Le sue considerazioniinfatti ...

