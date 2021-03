Meteo Roma: previsioni di venerdì 26 marzo, continua il bel tempo (Di giovedì 25 marzo 2021) Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di domani, venerdì 26 marzo 2021, mostrano un quadro molto positivo dal punto di vista metereologico. Quella di domani sarà quindi un’altra giornata di bel tempo sulla Capitale. Il clima primaverile dovrebbe continuare anche nel weekend da quanto si apprende su IlMeteo.it. Gli esperti annunciano infatti molto sole e temperature stabili in linea con la media del periodo attuale. previsioni Meteo di venerdì 26 marzo a Roma La giornata di oggi, giovedì 25 marzo 2021, è caratterizzata dalla presenza di sole diffuso sulla Città Eterna. Come già anticipato nei giorni scorsi, i Romani si ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Lediper la giornata di domani,262021, mostrano un quadro molto positivo dal punto di vista metereologico. Quella di domani sarà quindi un’altra giornata di belsulla Capitale. Il clima primaverile dovrebbere anche nel weekend da quanto si apprende su Il.it. Gli esperti annunciano infatti molto sole e temperature stabili in linea con la media del periodo attuale.di26La giornata di oggi, giovedì 252021, è caratterizzata dalla presenza di sole diffuso sulla Città Eterna. Come già anticipato nei giorni scorsi, ini si ...

