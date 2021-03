Meteo prossimi giorni, torna la primavera. STOP FREDDO, ma sorprese in vista (Di giovedì 25 marzo 2021) L’anticiclone riconquista tutta l’Italia ed ora si allunga anche verso le regioni meridionali. Si chiude quindi la parentesi di FREDDO intenso e nevicate che nei primi giorni della settimana erano cadute fino a quote insolitamente basse addirittura in Sicilia. Il vortice ciclonico FREDDO, responsabile dell’inverno tardivo, si è ormai allontanato verso l’Egeo e la Turchia. Strada quindi spianata per il rinforzo dell’anticiclone oceanico, che si appresta a convogliare un respiro d’aria sempre più mite verso l’Italia. Gli ultimi scampoli di FREDDO invernale si faranno sentire ancora sentire all’estremo Sud, con temperature ancora localmente sotto media. Entro il weekend la colonnina di mercurio si riporterà ovunque nella norma, per effetto del cambio di circolazione che vedrà prevalere correnti più miti ed ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) L’anticiclone riconquista tutta l’Italia ed ora si allunga anche verso le regioni meridionali. Si chiude quindi la parentesi diintenso e nevicate che nei primidella settimana erano cadute fino a quote insolitamente basse addirittura in Sicilia. Il vortice ciclonico, responsabile dell’inverno tardivo, si è ormai allontanato verso l’Egeo e la Turchia. Strada quindi spianata per il rinforzo dell’anticiclone oceanico, che si appresta a convogliare un respiro d’aria sempre più mite verso l’Italia. Gli ultimi scampoli diinvernale si faranno sentire ancora sentire all’estremo Sud, con temperature ancora localmente sotto media. Entro il weekend la colonnina di mercurio si riporterà ovunque nella norma, per effetto del cambio di circolazione che vedrà prevalere correnti più miti ed ...

