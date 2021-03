Meteo Italia all’8 aprile, cambia tutto con il MALTEMPO (Di giovedì 25 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Analizzando i modelli matematici di previsione non possiamo far altro che prendere atto del profondo cambiamento delle condizioni Meteo climatiche nel corso delle festività pasquali. Prima spazio all’Alta Pressione, che proprio in queste ore sta prendendo pieno possesso dell’Italia e promette di accompagnarci per mano verso le festività pasquali. Sarà un’Alta Pressione che nel corso dei giorni si avvarrà di un supporto subtropicale, significa che le temperature saliranno di parecchia gradi e prepariamoci a valori ampiamente superiori alle medie climatiche di riferimento. Avremo modo di parlare, a breve, dell’entità delle anomalie attese ma a livello barico è fondamentale evidenziare che il supporto subtropicale interverrà a seguito di un progressivo affondo depressionario ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Analizzando i modelli matematici di previsione non possiamo far altro che prendere atto del profondomento delle condizioniclimatiche nel corso delle festività pasquali. Prima spazio all’Alta Pressione, che proprio in queste ore sta prendendo pieno possesso dell’e promette di accompagnarci per mano verso le festività pasquali. Sarà un’Alta Pressione che nel corso dei giorni si avvarrà di un supporto subtropicale, significa che le temperature saliranno di parecchia gradi e prepariamoci a valori ampiamente superiori alle medie climatiche di riferimento. Avremo modo di parlare, a breve, dell’entità delle anomalie attese ma a livello barico è fondamentale evidenziare che il supporto subtropicale interverrà a seguito di un progressivo affondo depressionario ...

