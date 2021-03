Mercoledì 24 Marzo 2021 – 307ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 25 marzo 2021)Ora inizio: 09:05 A conclusione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del prossimo Consiglio europeo del 25 e 26, l’Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione di maggioranza. Il Presidente del Consiglio Draghi ha ricordato i temi principali all’attenzione del prossimo vertice europeo: le risposte al Covid-19, le azioni su mercato unico, politica industriale e tema digitale, i rapporti con la Russia e la situazione del Mediterraneo orientale. Ribadendo che atlantismo e europeismo, in ambito bilaterale e multilaterale, sono i pilastri del Governo, ha ringraziato il Presidente Biden per la partecipazione a un segmento dei lavori: un segno del nuovo slancio nelle relazioni fra USA e UE: Il Presidente del Consiglio ha riferito in primo luogo sull’accelerazione della campagna vaccinale ...