Mercedes Henger, il bikini accende la passione. I fan: "Sei meglio di tua madre" (Di giovedì 25 marzo 2021) Mercedesz Henger ha scatenato la passione dei follower con un post in bikini che ha riportato alla mente la bellezza della madre Eva La web influencer Mercedesz HengerLa web influencer è amatissima dai follower su Instagram, non solo per le sue doti fisiche ma anche per il suo carattere aperto. Forse proprio la sua personalità rappresenta la forza che le sta permettendo in questi anni di crescere arrivando forse a competere con mamma Eva. Che è arrivata ad essere considerata come una delle donne più sexy e belle anche per il suo passato da attrice porno. Il mito di mamma Eva ha rappresentato per anni un forte peso per la bionda Mercedesz, che ha dovuto combattere per essere riconosciuta per la bellezza e la donna che è oggi. Senza paragoni, anche ...

doveholatesta : Se il premio fosse Andrea Cerioli farei una prova di apnea che Mercedes Henger spostati - _Alessio_88 : Hanno condizionato un reality e poi non sanno di Mercedes Henger che stava per affogare in diretta su Canale5...… - gieffepparo : Questa con la sua prosopopea voleva fare pure le pagelle al GF VIP senza manco conoscere Mercedesz – perché si scri… - ZorzandosW : @xattorneyx È Mercedes Henger, figlia di Eva Henger. In questa “scena” stavano facendo una prova apnea, lei mentre… - CarlottaMelis4 : @xattorneyx Mercedes Henger, praticamente tutti noi da casa, Alessia e la madre abbiamo pensato fosse morta in dire… -