Mercedes-Benz - La stazione di Stoccarda saluta la Stella a tre punte

Dopo quasi settant'anni, l'enorme Stella a tre punte che dominava la torre della stazione di Stoccarda è stata rimossa. L'operazione si è resa necessaria per garantire lo svolgimento delle operazioni di ristrutturazione del Bonatz, lo storico edificio che ospita la reception della Stuttgart Hauptbahnhof. Il simbolo della Mercedes-Benz, dal diametro di ben cinque metri e pesante circa due tonnellate, sarà custodito nel Museo della Casa fino al 2025, quando i lavori di ammodernamento dello scalo ferroviario saranno terminati. Nel cielo di Stoccarda dal '56. Inaugurata nel 1928, la stazione ferroviaria di Stoccarda è uno degli snodi principali della Regione del Baden-Württemberg. Durante la seconda guerra mondiale alcune parti dello scalo

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Mercedes - Benz Italia partner dei Centri di Guida Sicura ACI Siamo lieti che Mercedes Benz, costruttore leader nelle tecnologie per la sicurezza, condivida con noi questa missione e certi che il loro apporto incrementera' ulteriormente le capacita' dei Centri ...

Auto in leasing boom, fino alla pandemia La maggior parte dei leasing sono stati erogati da sole 7 società tra cui si sono evidenziate la Mercedes Benz Financial Services che ha finanziato il 17% degli autoveicoli, seguita da FCA Bank con l'...

Mercedes-Benz Eqv, la prova: caratteristiche, autonomia e prezzo La Gazzetta dello Sport La stazione di Stoccarda saluta la Stella a tre punte Larga cinque metri e con un peso di due tonnellate, verrà esposta al Museo del costruttore così da consentire i lavori di ammodernamento dello scalo ferroviario, al termine dei quali tornerà in cima a ...

Mercedes-Benz Eqv, la prova: caratteristiche, autonomia e prezzo Un van elettrico premium che non ha nulla da invidiare ad un’ammiraglia: il Mercedes-Benz Eqv è la variante a zero emissioni di un mezzo diventato il punto di riferimento sia per la clientela business ...

