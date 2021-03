Mercato NBA 2021, le trade più importanti: Lowry non si muove, Oladipo a Miami. Scambio Williams-Rondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è concluso alle 20:00 spaccate il Mercato degli scambi nella NBA. Ecco cosa è accaduto nell’ultimo giorno disponibile per effettuare delle mosse, tenendo comunque conto che il Mercato dei buyout è ancora aperto: è ancora quindi da decidere il destino di Andre Drummond e LaMarcus Aldridge, anche se entrambi sembrano diretti rispettivamente verso Lakers e Miami. Nessuna trade invece per Kyle Lowry e Lonzo Ball, rimasti in canotta Raptors e Pelicans. Di seguito le trade più importanti avvenute quest’oggi: Rajon Rondo ai Clippers. Agli Hawks Lou Williams, due seconde scelte future al Draft (2023 e 2027) e soldi. Victor Oladipo agli Heat. Ai Rockets Kelly Olynyk, Avery Bradley e la possibilità di scambiare la scelta al ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è concluso alle 20:00 spaccate ildegli scambi nella NBA. Ecco cosa è accaduto nell’ultimo giorno disponibile per effettuare delle mosse, tenendo comunque conto che ildei buyout è ancora aperto: è ancora quindi da decidere il destino di Andre Drummond e LaMarcus Aldridge, anche se entrambi sembrano diretti rispettivamente verso Lakers e. Nessunainvece per Kylee Lonzo Ball, rimasti in canotta Raptors e Pelicans. Di seguito lepiùavvenute quest’oggi: Rajonai Clippers. Agli Hawks Lou, due seconde scelte future al Draft (2023 e 2027) e soldi. Victoragli Heat. Ai Rockets Kelly Olynyk, Avery Bradley e la possibilità di scambiare la scelta al ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato NBA Rajon Rondo dice già addio agli Hawks e va ai Clippers: ad Atlanta arriva Lou Williams Finisce dopo meno di sei mesi l'avventura in Georgia di Rajon Rondo, approdato ad Atlanta dopo aver vinto il titolo NBA con i Lakers nel 2020 e ripartito già nuovamente in direzione Los Angeles - preso dai Clippers in una trade in cui la squadra di coach Tyronn Lue rinuncia a un giocatore importante negli ultimi ...

Basket: Nba, Vucevic lascia Orlando e passa a Chicago Colpo dei Chicago Bulls che nell'ultimo giorno di mercato prendono l'All - Star Nikola Vucevic dagli Orlando Magic. Il centro montenegrino va a rinforzare la frontline dei Bulls che per averlo scelgono di rinunciare a Wendell Carter Jr. e a Otto ...

Mercato NBA, tutte le trade concluse Sky Sport MERCATO NBA - Melli giocherà a Dallas: è stato scambiato dai Pelicans Nicolò Melli lascia New Orleans. Il giocatore italiano è stato coinvolto nella trade con i Dallas Mavericks, che oltre a Melli hanno ottenuto l'esperta guardia JJ Redick.

MERCATO NBA - LaMarcus Aldridge lascia gli Spurs con un buyout I San Antonio Spurs e LaMarcus Aldridge hanno trovato un accordo per il buyout. Il giocatore diventerà free agent e potrà firmare per qualsiasi franchigia. Aldridge, 35 anni, era ...

