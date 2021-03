Mercato Milan – Dalla Spagna: “Accordo tra Diego Costa e il Benfica” (Di giovedì 25 marzo 2021) Diego Costa, svincolato dopo l'ultima esperienza all'Atlético Madrid, avrebbe trovato un'intesa con le 'Aquile' per la prossima stagione Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021), svincolato dopo l'ultima esperienza all'Atlético Madrid, avrebbe trovato un'intesa con le 'Aquile' per la prossima stagione

Advertising

SouzaEluam : RT @repubblica: Calciomercato, il Milan vuole Champions e 8 milioni l'anno per Donnarumma, Raiola prende tempo. La Roma sceglie Meret https… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Calciomercato, il Milan vuole Champions e 8 milioni l'anno per Donnarumma, Raiola prende tempo. La Roma sceglie Meret https… - repubblica : Calciomercato, il Milan vuole Champions e 8 milioni l'anno per Donnarumma, Raiola prende tempo. La Roma sceglie Mer… - sportli26181512 : Mundo Deportivo - Emerson, non solo Milan: quanta concorrenza per l'esterno di proprietà del Barcellona: Tra i gioc… - PagineRomaniste : Mercato, sfida al #Milan per #Musso. L'#Udinese lo valuta 30 milioni #ASRoma -