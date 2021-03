Mercato Juventus, 20 milioni per il colpo carioca (Di giovedì 25 marzo 2021) La Juventus guarda ai giovani profili per rinforzare la rosa durante la prossima sessione di Mercato. Il nome delle ultime ore dei dirigenti bianconeri sarebbe quello di Gabriel Menino. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista del Palmeiras avrebbe una clausola rescissoria di circa 60 milioni di Euro. La società, però, potrebbe abbassare le pretese a 30 milioni. Mercato Juventus: occhi su Gabriel Menino Sulle tracce del centrocampista classe 2000, oltre al club di Andrea Agnelli, ci sarebbero anche Liverpool, Atletico Madrid e Chelsea. Leggi anche:Juventus, addio a centrocampo: Mourinho e Klopp preparano l’assalto La Juventus, però, sarebbe molto interessata a concludere l’operazione perché la stagione deludente di quest’anno ha ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 marzo 2021) Laguarda ai giovani profili per rinforzare la rosa durante la prossima sessione di. Il nome delle ultime ore dei dirigenti bianconeri sarebbe quello di Gabriel Menino. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista del Palmeiras avrebbe una clausola rescissoria di circa 60di Euro. La società, però, potrebbe abbassare le pretese a 30: occhi su Gabriel Menino Sulle tracce del centrocampista classe 2000, oltre al club di Andrea Agnelli, ci sarebbero anche Liverpool, Atletico Madrid e Chelsea. Leggi anche:, addio a centrocampo: Mourinho e Klopp preparano l’assalto La, però, sarebbe molto interessata a concludere l’operazione perché la stagione deludente di quest’anno ha ...

