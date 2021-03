Mercato – Andre Silva come Haaland, sull’ex Milan le big d’Europa (Di giovedì 25 marzo 2021) Andre Silva, ex attaccante del Milan, sta facendo benissimo in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte. Ora tutte le big lo vogliono Leggi su pianetamilan (Di giovedì 25 marzo 2021), ex attaccante del, sta facendo benissimo in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte. Ora tutte le big lo vogliono

Advertising

PianetaMilan : André Silva e i numeri alla Haaland ?? Ora tutti lo vogliono, Milan troppo frettoloso??? - mariot_22 : I Knicks “seria potenziale destinazione” per Andre Drummond? - _Andre__ : là incontra un giovane, Angelo, tenta di aiutarla, lei lo caccia in malo modo pk non vuole essere vista come una do… - _Andre__ : Capitolo 2- Arte si ritrova catapultata nella sua nuova vita, priva dei confort della nobiltà, ora deve essere auto… - bball_evo : NBA ???? - Si scaldano i motori per la Dead-Line (25 marzo): Dallas si è intromessa nella caccia ad Andre Drummond ad… -