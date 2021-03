Mercati in Campania, verso la riapertura controllata: oggi l’ordinanza della Regione (Di giovedì 25 marzo 2021) Le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici sono consentite ma solo dopo che i Comuni avranno adottato piani di sicurezza per regolare gli accessi alle aree di svolgimento dei Mercati. Si chiedono misure per individuare percorsi separati di ingresso e uscita, vietare gli assembrati e rispettare i protocolli di sicurezza anti contagio. Lo dispone un’ordinanza regionale del governatore della Campania Vincenzo De Luca, in corso di definizione, che sarà pubblicata entro oggi. Le nuove disposizioni sono state assunte “sulla base – spiegano dall’unità di crisi della Campania – degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) Le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici sono consentite ma solo dopo che i Comuni avranno adottato piani di sicurezza per regolare gli accessi alle aree di svolgimento dei. Si chiedono misure per individuare percorsi separati di ingresso e uscita, vietare gli assembrati e rispettare i protocolli di sicurezza anti contagio. Lo dispone un’ordinanza regionale del governatoreVincenzo De Luca, in corso di definizione, che sarà pubblicata entro. Le nuove disposizioni sono state assunte “sulla base – spiegano dall’unità di crisi– degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

