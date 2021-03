"Memoria di mio padre calunniata", Patricia Gucci contro il film con Lady Gaga - (Di giovedì 25 marzo 2021) Novella Toloni La figlia di Aldo Gucci, fondatore dell'omonimo marchio di moda, ha affidato al web un lungo sfogo contro il registra Ridley Scott e la produzione internazionale che sta girando a Roma il film biografico: "Non posso tacere" Le riprese di "House of Gucci", il film diretto dal regista britannico Ridley Scott, proseguono a ritmo serrato tra Milano, Firenze e Roma. Ma la realizzazione della pellicola prodotta dallo stesso Scott in collaborazione con la casa di produzione statunitense Metro Goldwyn Mayer, sta suscitando non poche polemiche. A scatenarle è stata la stessa famiglia Gucci, prima tra tutti la figlia del fondatore Aldo Gucci, Patricia. Nelle scorse ore Patricia Gucci, 58 anni, ha ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Novella Toloni La figlia di Aldo, fondatore dell'omonimo marchio di moda, ha affidato al web un lungo sfogoil registra Ridley Scott e la produzione internazionale che sta girando a Roma ilbiografico: "Non posso tacere" Le riprese di "House of", ildiretto dal regista britannico Ridley Scott, proseguono a ritmo serrato tra Milano, Firenze e Roma. Ma la realizzazione della pellicola prodotta dallo stesso Scott in collaborazione con la casa di produzione statunitense Metro Goldwyn Mayer, sta suscitando non poche polemiche. A scatenarle è stata la stessa famiglia, prima tra tutti la figlia del fondatore Aldo. Nelle scorse ore, 58 anni, ha ...

