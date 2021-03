Meloni sbraita contro tutti: 'La campagna vaccinale il più grande fallimento dell'Europa' (Di giovedì 25 marzo 2021) Il caos dei vaccini in Italia è evidente, ed era prevedibile che Giorgia Meloni usasse questa situazione come punto focale della sua narrazione anti - Europa: "Dobbiamo dire che aver accettato che ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 marzo 2021) Il caos dei vaccini in Italia è evidente, ed era prevedibile che Giorgiausasse questa situazione come punto focalea sua narrazione anti -: "Dobbiamo dire che aver accettato che ...

Advertising

globalistIT : - getoutofhere0 : La Meloni, Zorzi e tutti quelli che stanno esaltando l’approccio pacifico che c’è stato lo sanno che per confrontar… - OrionChaos : @gf_commentary Perchè Tommaso non era espressamente li per un dibattito con Giorgia Meloni. Non era ad una qualsias… - Armando65741856 : @valy_s @robersperanza Ma come mai la lurida coppia salvini/meloni non sbraita piu' aprire aprire aprire???? - Dtm2008Micaela : @GiorgiaMeloni Signora Meloni.... perché non sbraita per la gestione della regione Lombardia? È allo sbando è gover… -