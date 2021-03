Maurizio Costanzo Show, Zorzi incontra Giorgia Meloni: il teatrino che tutti aspettavano (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri Tommaso Zorzi e Giorgia Meloni sono stati ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show. I due hanno dato spettacolo per qualche minuto. In molti saranno rimasti stupiti dalla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri Tommasosono stati ospiti della prima puntata del. I due hanno dato spettacolo per qualche minuto. In molti saranno rimasti stupiti dalla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

WittyTV : Ci vediamo questa sera in seconda serata su Canale 5 con la prima imperdibile puntata del #MaurizioCostanzoShow, ma… - Sarah04115027 : RT @anailimeee: 'non è accettabile che un ragazzo picchi due ragazzi perché si baciano, io mi vergogno di questi miei connazionali uomini c… - italianews_h24 : 'TIVÙZETAVIP' ?? Maurizio Costanzo ha appena consacrato la #TzVip. CIAONE. - commentandotv : Maurizio Costanzo capo-nutria ?? #tzvip - fuoridallhype_ : 'Vogliono bene a me perché ho capito Tommaso' Maurizio Costanzo ti amo -