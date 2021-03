Maurizio Costanzo chiede a Giorgia Meloni di sostenere la legge contro l’omofobia, ma lei si rifiuta dicendo un’assurdità (Di giovedì 25 marzo 2021) Giorgia Meloni ieri sera è stata ospite al Maurizio Costanzo Show dove ha intonato Io Sono Giorgia con Tommaso Zorzi e interagito con una splendida Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber. Poco prima di congedarsi, però, Maurizio Costanzo ha incalzato e le ha chiesto a gran voce di votare a sostenere la legge contro l’omofobia approvata alla Camera ma non ancora al Senato. Nel farlo ha ricordato l’episodio di omofobia avvenuto nella stazione di Roma commentato in tv anche da Alessia Marcuzzi. Maurizio Costanzo chiede a Giorgia Meloni di sostenere la legge contro ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021)ieri sera è stata ospite alShow dove ha intonato Io Sonocon Tommaso Zorzi e interagito con una splendida Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber. Poco prima di congedarsi, però,ha incalzato e le ha chiesto a gran voce di votare alaapprovata alla Camera ma non ancora al Senato. Nel farlo ha ricordato l’episodio di omofobia avvenuto nella stazione di Roma commentato in tv anche da Alessia Marcuzzi.dila...

