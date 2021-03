Matteo Rovere e i consigli agli aspiranti registi: "Guardate tanti film" (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteo Rovere, durante la chiacchierata all'Ultrapop Festival 2021, ha dispensato qualche consiglio per i giovani aspiranti registi, uno quello fondamentale: guardare tanti film. Quali consigli darebbe Matteo Rovere a un possibile aspirante regista? Uno solo: guardare tanti film! Potrebbe sembrare scontato ma sono proprio i film (degli altri) gli "oggetti" da cui partire per arrivare a conquistare uno spazio proprio nel mondo di chi il cinema lo fa. Ospite dell'Ultrapop Festival 2021, Matteo Rovere ha portato gli spettatori nei meandri della propria formazione cinematografica. Che un po' a sorpresa si può dire forse iniziata sui banchi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021), durante la chiacchierata all'Ultrapop Festival 2021, ha dispensato qualcheo per i giovani, uno quello fondamentale: guardare. Qualidarebbea un possibile aspirante regista? Uno solo: guardare! Potrebbe sembrare scontato ma sono proprio i(degli altri) gli "oggetti" da cui partire per arrivare a conquistare uno spazio proprio nel mondo di chi il cinema lo fa. Ospite dell'Ultrapop Festival 2021,ha portato gli spettatori nei meandri della propria formazione cinematografica. Che un po' a sorpresa si può dire forse iniziata sui banchi ...

Advertising

zazoomblog : Matteo Rovere e i film che guarderebbe allinfinito: ecco quali sono - #Matteo #Rovere #guarderebbe - cinemaniaco_fb : ?????????????? Matteo Rovere e i film che guarderebbe all'infinito: ecco quali sono - _triplo : RT @i400calci: E ora qualcosa di completamente diverso: un western borbonico femminista fatto bene. You're welcome. - i400calci : E ora qualcosa di completamente diverso: un western borbonico femminista fatto bene. You're welcome. - meowoffa : Matteo Rovere non smetterò mai di ringraziarti per quella perla di Veloce come il Vento #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Rovere Carosello Carosone: l'omaggio del CoroPop di Salerno E' passata una settimana dalla messa in onda, su Rai 1, del fortunatissimo film tv Carosello Carosone (diretto da Lucio Pellegrini, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini), dove il giovanissimo attore protagonista, Eduardo Scarpetta, ha conquistato pubblico e critica. Il CoroPop di Salerno, ...

Il meraviglioso manoscritto del "Dante Urbinate" in una nuova edizione fac - simile di Franco Cosimo Panini ... ducati, repubbliche e regni ? il copista Matteo Contugi arrivò a Urbino per lavorare alla corte di ... agli inizi del '600, dall'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, che affidò il ...

Matteo Rovere e i film che guarderebbe all'infinito: ecco quali sono Movieplayer.it Matteo Rovere e i consigli agli aspiranti registi: "Guardate tanti film" Matteo Rovere, durante la chiacchierata all'Ultrapop Festival 2021, ha dispensato qualche consiglio per i giovani aspiranti registi, uno quello fondamentale: guardare tanti film. Quali consigli darebb ...

Carosello Carosone: l’omaggio del CoroPop di Salerno StampaE’ passata una settimana dalla messa in onda, su Rai 1, del fortunatissimo film tv Carosello Carosone (diretto da Lucio Pellegrini, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, scritto da Giordan ...

E' passata una settimana dalla messa in onda, su Rai 1, del fortunatissimo film tv Carosello Carosone (diretto da Lucio Pellegrini, prodotto dae Sydney Sibilia, scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini), dove il giovanissimo attore protagonista, Eduardo Scarpetta, ha conquistato pubblico e critica. Il CoroPop di Salerno, ...... ducati, repubbliche e regni ? il copistaContugi arrivò a Urbino per lavorare alla corte di ... agli inizi del '600, dall'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della, che affidò il ...Matteo Rovere, durante la chiacchierata all'Ultrapop Festival 2021, ha dispensato qualche consiglio per i giovani aspiranti registi, uno quello fondamentale: guardare tanti film. Quali consigli darebb ...StampaE’ passata una settimana dalla messa in onda, su Rai 1, del fortunatissimo film tv Carosello Carosone (diretto da Lucio Pellegrini, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, scritto da Giordan ...