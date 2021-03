«Matrimonio a prima vista 6» | il disagio di Santa e Salvo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 marzo 2021) Gli esperti lo avevano detto che partecipare a Matrimonio a prima vista non vuol dire andare al supermercato e scegliere lo sposo o la sposa che pensiamo di meritare. Iscriversi ai provini corrisponde a un atto di fede e, soprattutto, all’apertura mentale giusta che comporta non tanto il farsi piacere a tutti i costi l’altro, quanto il vivere appieno l’esperienza che il candidato stesso ha scelto di provare sulla sua pelle. Di coppie che non si sono trovate, per un motivo o per l’altro, in questi sei anni, d’altronde, ne abbiamo viste tante, eppure raramente riusciamo a ricordare una che ha deciso di gettare la spugna così presto, senza neanche provarci. È il caso di Santa Marziale e di Salvatore, detto Salvo, Bonfiglio, due ragazzi siciliani tra i quali non è scattata subito la scintilla ma che, nonostante tutto, potevano davvero impegnarsi a capire qualcosa di più dell’altro.