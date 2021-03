Materazzi risponde a Nedved | “Miei figli hanno visto Mondiale e Champions League all’asilo e alle elementari”

(Di giovedì 25 marzo 2021) Marcoentra in tackle su Pavelper difendere la sua Inter. Questa volta non sul campo, ma sui social. Il dirigente della Juventus, infatti, nella giornata di ieri aveva dichiarato: “Mioo eramedie e ora guida la macchina ed è all’università e lo Scudetto è ancora nostro”. Non si è fatta attendere la risposta di Matrix, che su Instagram ha scritto: “Pavel… gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche laprima che finisca gli studi, se la merita. Ivincere lae ilche facevano l’asilo e le!“, con tanto di cuoricini neroazzurri a completare il messaggio. Un messaggio ironico, quello di ...

