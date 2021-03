Materazzi Nedved | Pavel Jr risponde sui social all’ex difensore – FOTO

(Di giovedì 25 marzo 2021) Arriva la risposta diJr alla polemica che ha visto protagonisti. L’interista aveva risposto al dirigente bianconero La risposta dialle parole del vice-presidente della Juventusha scatenato diverse reazioni da parte di tifosi e addetti ai lavori. A intervenire nella polemica è stato anche il figlio del dirigente, che su Instagram ha spiegato il suo punto di vista. «Sinceramente non mi sento particolarmente toccato dalle parole di Marco ma per il semplice motivo che, mentre noi parliamo di attualità, lui continua a fare riferimenti ad eventi avvenuti più di 18 anni fa, seppur di grande valore. Poi non so perché si sia sentito interpellato visto che le parole dette da mio padre sono fatti, nulla di inventato. Detto questo, c’è anche da ...

Nedved: 'Lo scudetto è della Juve da quando mio figlio era alle medie, ora va all'università'. Materazzi: 'Gli…

E a sbloccare il risultato ci aveva pensato proprio. Nel botta e risposta tra i due, ha iniziato, in un'intervista in esclusiva rilasciata a Dazn: "Mi fa effetto vedere dopo ...