Masters1000 Miami, risultati 24 marzo: Ruusuvuori elimina Alcaraz, Gaston sfiderà Sinner, tre sconfitte azzurre (Di giovedì 25 marzo 2021) E' cominciato il Masters 1000 di Miami, il primo della stagione. Sul cemento della Florida sono andati in scena i match di primo turno, che hanno visto subito in campo tre italiani (Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi e Federico Gaio). Purtroppo nessuno di loro è riuscito a vincere il proprio match, venendo eliminati dal torneo. Quello che ci è andato più vicino è sicuramente Travaglia, che si è fatto rimontare dall'americano Frances Tiafoe, perdendo al terzo set per 5-7 6-4 6-2. sconfitte in due, invece, per Lorenzi (6-3 6-2 contro l'americano Ernesto Escobedo) e per Gaio (7-6 6-2 contro il lituano Ricardas Berankis). Tra i match più interessanti di questa prima giornata c'era la sfida tra Emil Ruusuvuori e Carlos Alcaraz. A spuntarla è stato il finlandese che si è imposto in tre set con il punteggio di ...

