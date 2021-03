Masters1000 Miami oggi: orari 25 marzo, ordine di gioco, tv, programma, italiani in campo (Di giovedì 25 marzo 2021) Seconda giornata del Masters 1000 di Miami e sono tre gli italiani a scendere in campo quest’oggi. C’è grande attesa sicuramente per Lorenzo Musetti, che farà il suo esordio contro l’americano Michael Mmoh, numero 181 del ranking, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Il tennista toscano è reduce dalla splendida semifinale raggiunta ad Acapulco ed in caso di vittoria affronterà il francese Benoit Paire. Toccherà anche a Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano. Il primo parte favorito contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 110 della classifica mondiale; mentre il secondo, bravo a qualificarsi per il tabellone principale, affronterà il temibile sloveno Aljaz Bedene, 59 del ranking ATP. programma ED ordine DI gioco MASTERS 1000 Miami (25 ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Seconda giornata del Masters 1000 die sono tre glia scendere inquest’. C’è grande attesa sicuramente per Lorenzo Musetti, che farà il suo esordio contro l’americano Michael Mmoh, numero 181 del ranking, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Il tennista toscano è reduce dalla splendida semifinale raggiunta ad Acapulco ed in caso di vittoria affronterà il francese Benoit Paire. Toccherà anche a Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano. Il primo parte favorito contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 110 della classifica mondiale; mentre il secondo, bravo a qualificarsi per il tabellone principale, affronterà il temibile sloveno Aljaz Bedene, 59 del ranking ATP.EDDIMASTERS 1000(25 ...

