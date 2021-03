Masters1000 Miami 2021, Stefano Travaglia rimontato e battuto da Frances Tiafoe (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul cemento outdoor statunitense è scattato il primo turno del torneo ATP Miami 2021 di tennis, di categoria Masters 1000, che verrà completato nella notte italiana tra oggi e domani. E’ uscito, purtroppo, l’azzurro Stefano Travaglia, superato in rimonta dallo statunitense Frances Tiafoe per 5-7 6-4 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Nel primo set sono i servizi a dominare, anche se in un paio di circostanze Travaglia concede palle break: accade nel terzo gioco, quando l’azzurro risale dal 15-40, e nel settimo, quando va sotto ai vantaggi. In entrambi i casi però Travaglia tiene la battuta. Quando tutto sembra portare al tie break, ecco che nel dodicesimo game arriva il primo break point concesso da Tiafoe: Travaglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 marzo 2021) Sul cemento outdoor statunitense è scattato il primo turno del torneo ATPdi tennis, di categoria Masters 1000, che verrà completato nella notte italiana tra oggi e domani. E’ uscito, purtroppo, l’azzurro, superato in rimonta dallo statunitenseper 5-7 6-4 6-2 in due ore e un quarto di gioco. Nel primo set sono i servizi a dominare, anche se in un paio di circostanzeconcede palle break: accade nel terzo gioco, quando l’azzurro risale dal 15-40, e nel settimo, quando va sotto ai vantaggi. In entrambi i casi peròtiene la battuta. Quando tutto sembra portare al tie break, ecco che nel dodicesimo game arriva il primo break point concesso da...

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Miami Masters 1000 Miami, il tabellone e gli avversari degli italiani Sport Fanpage Miami, giornata nera per gli italiani: fuori tutti i tennisti in campo Seconda giornata del Miami Open e torneo che entra nel vivo con il completamento di tutti gli incontri di primo turno del tabellone femminile. Purtroppo entrambe le ragazze italiane in gara sono uscit ...

Tiafoe-Travaglia, ATP Miami: diretta tv, streaming, pronostici Tiafoe-Travaglia è un match valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami: analisi, pronostici, diretta tv e streaming. Lo statunitense, attuale numero 58 del ranking, rappresenta un avvers ...

