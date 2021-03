Marta Novello | la mamma dell’aggressore | «Mio figlio non è mai stato violento | è cambiato con la Dad»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 25 marzo 2021)si è svegliata dal coma farmacologico e la notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo non solo alla sua famiglia ma anche alla madre del giovane aggressore., infatti, è stata aggredita con oltre venti coltellate mentre faceva jogging in una stradina isolata a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, da un ragazzo di appena 15 anni che avrebbe provato a rapinarla. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera sarebbe stata proprio ladel ragazzo, che si trova ora in un carcere minorile, ad essere scoppiata in un pianto liberatorio: «Sapere che se la caverà mi rende davvero tanto felice. In queste ore ho pensato continuamente ae al dolore dei suoi genitori. Mi dispiace: quello che ha fatto mioè grave». Ladel ...