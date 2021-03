Marito muore di covid dopo 60 anni di nozze, lei si rifiuta di mangiare e si lascia morire (Di giovedì 25 marzo 2021) . I due avevano festeggiato l’anniversario di nozze appena lo scorso anno, poi è arrivato il terribile virus. Lui, Dino Di Stefano, 86 anni, è morto per le conseguenze della covid mentre era ricoverato all’ospedale di Giulianova, lei, Antina Di Battista, si è spenta lentamente a 90 anni dopo aver rifiutato per giorni di bere e mangiare. dopo una lunga vita insieme senza mai separarsi, lei non ha retto quando il Marito le è stato portato via dalla covid: ha smesso di mangiare e si è lasciata morire. È la tragica storia di una coppia di anziani coniugi abruzzesi originari di Roseto degli Abruzzi, scomparsi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 25 marzo 2021) . I due avevano festeggiato l’versario diappena lo scorso anno, poi è arrivato il terribile virus. Lui, Dino Di Stefano, 86, è morto per le conseguenze dellamentre era ricoverato all’ospedale di Giulianova, lei, Antina Di Battista, si è spenta lentamente a 90averto per giorni di bere euna lunga vita insieme senza mai separarsi, lei non ha retto quando ille è stato portato via dalla: ha smesso die si èta. È la tragica storia di una coppia di anziani coniugi abruzzesi originari di Roseto degli Abruzzi, scomparsi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra ...

