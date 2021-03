Maria Teresa Ruta, rivelazione sul passato: “Mi piaceva…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Maria Teresa Ruta è tornata a parlare del suo passato e si è lasciata sfuggire un’interessante rivelazione, l’ex gieffina ha fatto sapere che le piaceva È andata in onda ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021)è tornata a parlare del suoe si è lasciata sfuggire un’interessante, l’ex gieffina ha fatto sapere che le piaceva È andata in onda ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Hariloveslarry : RT @martiraranans: Maurizio: “Rosalinda, ma Tommaso cantava in casa?” Rosa: “S-“ Maria Teresa: SI CERTO MAURIZIO CANTAVA MOLTISSIMO MA BALL… - Elena91060543 : RT @thatsmyshitshow: Maria Teresa: “Ma tu sei ancora giovanissimo Tommaso” Tommaso: “Ho capito ma ho 25 anni, se non mi corteggiano adesso… - auroraghilardi : RT @thatsmyshitshow: Maria Teresa: “Ma tu sei ancora giovanissimo Tommaso” Tommaso: “Ho capito ma ho 25 anni, se non mi corteggiano adesso… - Silvia67230752 : RT @thatsmyshitshow: Maria Teresa: “Ma tu sei ancora giovanissimo Tommaso” Tommaso: “Ho capito ma ho 25 anni, se non mi corteggiano adesso… - naufragola : non ho visto il mcs ma vi vedo tizzete che godete per il gatta morta a Maria Teresa io dico solo che o ci si indign… -