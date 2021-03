Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Questo è il primo condono che non porta soldi allo Stato, ma ci costa 666 milioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Tutti hanno elogiato Mario Draghi perché ha detto che il condono è un condono. Inoltre non viene fatto per riscuotere, ma ci fa spendere 666 milioni“. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove sulle parole pronunciate dal presidente del Consiglio dopo il Cdm del 19 marzo in cui si è approvato il decreto Sostegni. “Se io faccio una rapina in banca e poi dico: ‘Sì, ho fatto una rapina’, ho fatto una rapina, non è che mi elogiano perché sono Stato sincero e ho detto che ho fatto una rapina. In secondo luogo, Questo è un condono, forse il primo della storia, che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Tutti hanno elogiato Mario Draghi perché ha detto che ilè un. Inoltre non viene fatto per riscuotere, ma ci fa spendere 666“. Così, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 susulle parole pronunciate dal presidente del Consiglio dopo il Cdm del 19 marzo in cui si è approvato il decreto Sostegni. “Se io faccio una rapina in banca e poi dico: ‘Sì, ho fatto una rapina’, ho fatto una rapina, non è che mi elogiano perché sonosincero e ho detto che ho fatto una rapina. In secondo luogo,è un, forse ildella storia, che non ...

Advertising

matteorenzi : 'Lo capirebbe pure un BAMBINO RITARDATO' ha scritto ieri Marco Travaglio. Questo è lo stile di chi non ha rispetto,… - MelogNicoletti : Marco Travaglio ci fai o ci sei? Ancora usi 'bambino ritardato' per sbeffeggiare un tuo avversario?… - ilriformista : Alle volte il giornalismo italiano cade molto in basso. Perde il senso della civiltà, della misura. Come è potuto u… - sm4shing : RT @matteorenzi: 'Lo capirebbe pure un BAMBINO RITARDATO' ha scritto ieri Marco Travaglio. Questo è lo stile di chi non ha rispetto, di chi… - tranellio : RT @MariaAversano1: Editoriale Marco Travaglio -