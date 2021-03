Mara Venier: “Rifarò Domenica In”. Poi su Mahmood: “Si è comportato molto male” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara“, ha dichiarato la Venier in un’intervista al Messaggero confermando la sua presenza nel contenitore Domenicale anche per la stagione 2021-2022. Intanto l’edizione in corso si allungherà, come l’intero daytime di Rai1, fino a fine giugno: “Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un premio è una scelta di palinsesto. Il premio era arrivato da Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr), mi ha offerto la conduzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) “Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultimaIn l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non aIn. Sono già la zia: se non mi cacciano, diventerò nonna“, ha dichiarato lain un’intervista al Messaggero confermando la sua presenza nel contenitorele anche per la stagione 2021-2022. Intanto l’edizione in corso si allungherà, come l’intero daytime di Rai1, fino a fine giugno: “Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un premio è una scelta di palinsesto. Il premio era arrivato da Stefano Coletta (direttore di Rai1, ndr), mi ha offerto la conduzione di ...

