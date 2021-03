Mara Venier bordata a Mahmood: «Si è comportato male…», poi si sbilancia su ‘Domenica In’ (Di giovedì 25 marzo 2021) «Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara». Così ha dichiarato Mara Venier in un’intervista concessa oggi al “Messaggero”, confermando la sua presenza anche per la stagione 2021-2022. Mara Venier su “Domenica In” si sbilancia: poi la bordata a Mahmood Quest’anno l’edizione di “Domenica In” sarà più lunga: l’intero daytime di Rai 1 arriverà fino a fine giugno. «Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) «Quando ho detto che sarebbe stata la mia ultima Domenica In l’ho detto perché ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia: se non mi cacciano, diventerò nonna». Così ha dichiaratoin un’intervista concessa oggi al “Messaggero”, confermando la sua presenza anche per la stagione 2021-2022.su “Domenica In” si: poi laQuest’anno l’edizione di “Domenica In” sarà più lunga: l’intero daytime di Rai 1 arriverà fino a fine giugno. «Io speravo che finisse a maggio, vorrei andare a Santo Domingo dove ho casa. Più che un ...

