Mancini: “Nella ripresa potevamo fare meglio, ma dopo cinque mesi ci può stare” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato così a Rai Sport pochi attimi dopo il fischio finale della vittoria sull’Irlanda del Nord: “Importante vittoria nel giorno di una tragedia immane, che ha portato via un ragazzo giovane come Daniel Guerini. È stata anche l’occasione per ricordare cinque grandi Azzurri che non sono più con noi.La partita? Primo tempo ottimo, avremmo potuto segnare qualche gol in più; Nella ripresa potevamo fare meglio, ma dopo cinque mesi ci può stare.Immobile? Per un attaccante segnare è fondamentale, #Immobile ha fatto un’ottima partita, siamo felici per lui”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Il CT della Nazionale, Roberto, ha parlato così a Rai Sport pochi attimiil fischio finale della vittoria sull’Irlanda del Nord: “Importante vittoria nel giorno di una tragedia immane, che ha portato via un ragazzo giovane come Daniel Guerini. È stata anche l’occasione per ricordaregrandi Azzurri che non sono più con noi.La partita? Primo tempo ottimo, avremmo potuto segnare qualche gol in più;, maci può.Immobile? Per un attaccante segnare è fondamentale, #Immobile ha fatto un’ottima partita, siamo felici per lui”. Foto: Twitter VivoAzzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Leonardo #Spinazzola?? Il laterale di Foligno compie oggi 2??8?? anni ?? Nella lista dei convo… - OptaPaolo : 15 - Roberto #Mancini è uno dei soli tre allenatori ad essere rimasto imbattuto in tutte le sue prime 15 gare inter… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ??? #Mancini: 'Primo tempo ottimo, avremmo potuto segnare qualche gol in più; nella ripresa potevamo fare me… - gianlutanci : RT @Vivo_Azzurro: #WCQ ?? ??? #Mancini: 'Primo tempo ottimo, avremmo potuto segnare qualche gol in più; nella ripresa potevamo fare meglio,… - Vlostissimo : RT @OptaPaolo: 15 - Roberto #Mancini è uno dei soli tre allenatori ad essere rimasto imbattuto in tutte le sue prime 15 gare interne nella… -