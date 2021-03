Manchester United | accordo per il rinnovo di Solskjaer | 10 milioni di sterline all’anno

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ole Gunnarha convinto la dirigenza del, con una serie di risultati convincenti, in Premier League e in Europa League. L’allenatore norvegese ha dimostrato carisma e leadership, soprattutto nei momenti grigi della stagione 2020/2021, con ciliegina sulla torta rappresentata dall’eliminazione del Milan in Europa. Il club inglese, secondo quanto riportato dall’autorevole Espn, ha proposto al tecnico un prolungamento del contratto e vi sarebbe un’intesa di base tra le parti. Il contratto ipotizzato prevede 2 anni e 6 mesi di collaborazione, con 10diannuali al tecnico dei Red Devils. Solskajer e: un matrimonio che non terminerà in breve tempo. SportFace.