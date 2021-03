Malika Ayane presenta “malifesto”, l’album che parla di presente ispirandosi ai suoni del passato (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo l’esperienza sanremese con il brano “Ti piaci così“, Malika Ayane presenta alla stampa via Zoom il nuovo album da cui è tratto il singolo. Si chiama “malifesto“, è il sesto album per la cantautrice milanese ed uscirà il 26 marzo. Un progetto musicale che parla di presente e diventa il connubio perfetto tra i contenuti di “Naif” e di “Domino“, usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Dieci brani che ben esplicitano la positività di Malika, che raccontano di un vissuto in cui bisogna essere protagonisti, sia nell’agire che nell’osservare. E seppur l’attuale presente abbia sconvolto la vita di un’intera popolazione, su una cosa l’artista è più che sicura: “Questo è un momento storico da non subire. Bisogna vivere qualsiasi cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo l’esperienza sanremese con il brano “Ti piaci così“,alla stampa via Zoom il nuovo album da cui è tratto il singolo. Si chiama ““, è il sesto album per la cantautrice milanese ed uscirà il 26 marzo. Un progetto musicale chedie diventa il connubio perfetto tra i contenuti di “Naif” e di “Domino“, usciti rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Dieci brani che ben esplicitano la positività di, che raccontano di un vissuto in cui bisogna essere protagonisti, sia nell’agire che nell’osservare. E seppur l’attualeabbia sconvolto la vita di un’intera popolazione, su una cosa l’artista è più che sicura: “Questo è un momento storico da non subire. Bisogna vivere qualsiasi cosa ...

OndeFunky : 'Prestami la voce vorrei dire due tre cose… il tradimento di ciò che è stato ieri è la miglior scelta possibile'. Q… - stay_umile : RT @OndeFunky: 'Prestami la voce vorrei dire due tre cose… il tradimento di ciò che è stato ieri è la miglior scelta possibile'. Quel gran… - claudiocalaio : Malika Ayane presenta il suo novo album Malifesto: “Ho pensato a un disco il cui ascolto non si limitasse ad un pre… - hashtag24news1 : Ci sono anche Colapesce e Dimartino, in veste di autori, nel nuovo disco di Malika Ayane. Esce domani per Sugar Mus… - MALIgni : RT @OndeFunky: 'Prestami la voce vorrei dire due tre cose… il tradimento di ciò che è stato ieri è la miglior scelta possibile'. Quel gran… -