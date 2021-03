M5S | Tofalo | “Bugie sul mio alloggio | ecco video che smonta fake news”

(Di giovedì 25 marzo 2021) “Un’ondata di fango”. Con queste parole Angelo, deputato del M5S, commenta in unpubblicato sui suoi canali social l’articolo del ‘Corriere della Sera’ secondo il quale il grillino non avrebbe ancora liberato l’a Roma ottenuto quando era sottosegretario alla Difesa. “Già nel titolo – spiega, mostrando le immagini dell’appartamento – ci sono diversi errori. Intanto parliamo di una stanza di 21 metri quadri in una caserma militare. In secondo luogo chi dell’Aeronautica avrebbe detto in modo perentorio: ‘ora lasci’? Ho già trovato, in soli trenta giorni, ovvero un terzo che la legge mi consente, un appartamento. Suppongo che qualcuno aveva fretta di costruire questa narrativa e quindi ha fornito informazioni sbagliate parlando a nome dell’Aeronautica”. “La stanzetta si trova all’interno ...

