M5s porta il caso del gatto Grisù alla Camera

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo aver spopolato sulla rete, il ‘’ delscomparsostazione ferroviaria di Pescara approda anche in Parlamento. Are all’attenzione dellala vicenda del micio, fatto scendere dal treno dal capotrenostazione della città abruzzese, e ora scomparso, è la deputata M5s Daniela Torto che in un video su facebook annuncia una interrogazione parlamentare. Il video è accompagnato dscritta “Appello per”. Spiega la deputata pentastellata: “è unscomparsostazione di Pescara dopo essere stato allontanato dal treno dal capotreno, probabilmente mentre i proprietari stavano dormendo. Io mi auguro chetorni ...

La deputata Daniela Torto annuncia un'interrogazione parlamentare sul felino scomparso alla stazione ferroviaria di Pescara ...