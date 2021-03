M5s, l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu assolto in appello per abuso d’ufficio. Nel 2018 si ritirò dalla corsa per la Regione Sardegna (Di giovedì 25 marzo 2021) La Corte d’appello di Cagliari ha assolto dall’accusa di abuso d’ufficio l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu, già coordinatore del Movimento 5 stelle in Sardegna, condannato in primo grado ad un anno di reclusione. Per la Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per via di una recente riforma dell’abuso d’ufficio: l’intervento risale al decreto Semplificazioni approvato a luglio scorso che ha di fatto “circoscritto” l’abuso d’ufficio che non è più ricondotto alla “violazione di norme di legge o di regolamento”, ma “all’inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) La Corte d’di Cagliari hadall’accusa didi, già coordinatore del Movimento 5 stelle in, condannato in primo grado ad un anno di reclusione. Per la Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe il fatto non è più previstolegge come reato, per via di una recente riforma dell’: l’intervento risale al decreto Semplificazioni approvato a luglio scorso che ha di fatto “circoscritto” l’che non è più ricondotto alla “violazione di norme di legge o di regolamento”, ma “all’inosservanza di specifiche regole di condotta espressamente ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: M5s, l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu assolto in appello per abuso d’ufficio. Nel 2018 si ritirò dalla corsa per l… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: M5s, l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu assolto in appello per abuso d’ufficio. Nel 2018 si ritirò dalla corsa per l… - mastrociclista : RT @fattoquotidiano: M5s, l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu assolto in appello per abuso d’ufficio. Nel 2018 si ritirò dalla corsa per l… - VeraNotizia : M5s, l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu assolto in appello per abuso d’ufficio. Nel 2018 si ritirò dalla corsa pe… - fattoquotidiano : M5s, l’ex sindaco di Assemini Mario Puddu assolto in appello per abuso d’ufficio. Nel 2018 si ritirò dalla corsa pe… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s l’ex Elezioni comunali a Napoli, Pd e M5S in alto mare: l’idea del nome civico per salvare... ilmattino.it