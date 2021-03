Lutto nel calcio: è morto Daniel Guerini giovane promessa della Lazio (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniel Guerini, giovane promessa del calcio italiano, ha perso la vita in un tragico incidente. Gravi i due amici che erano in macchina con lui Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Daniel Guerini, il giovane trequartista della Primavera della Lazio. L’incidente mortale è avvenuto ieri, mercoledì 24 marzo verso le ore 20, a Roma all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti. Il giovane calciatore aveva 19 anni e lo scontro con un’altra auto è stato per lui fatale. Gli altri due giovani che erano in macchina con lui sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Il conducente dell’automobile, con la quale il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 marzo 2021)delitaliano, ha perso la vita in un tragico incidente. Gravi i due amici che erano in macchina con lui Un tragico incidente stradale ha causato la morte di, iltrequartistaPrimavera. L’incidente mortale è avvenuto ieri, mercoledì 24 marzo verso le ore 20, a Roma all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti. Ilcalciatore aveva 19 anni e lo scontro con un’altra auto è stato per lui fatale. Gli altri due giovani che erano in macchina con lui sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Il conducente dell’automobile, con la quale il ...

